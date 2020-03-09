قوات مكافحة الارهاب تقتل 25 إرهابياً وتدمر 9 انفاق في جبال مكحول

2020/03/09 | 14:12 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس

اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، عن مقتل 25 ارهابيا وتدمير تسعة انفاق في منطقة جبال قرة جوغ جنوب قضاء مخمور.

قالت الخلية في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه "بعد العمليات الناجحة في منطقة الخانوكة بتلال حمرين يستمر ابطال الجهاز في ملاحقة عصابات داعش الارهابي حيث نفذت قوة من ابطال الجهاز وبالتنسيق مع طيران التحالف الدولي، عملية انزال جوي في منطقة جبال قرة جوغ جنوب قضاء مخمور بمحافظة نينوى".

واضافت، انها "اشتبكت مع العصابات الارهابية منذ فجر الامس ولغاية فجر اليوم مع ضربات جوية متلاحقة، وقد اسفرت العملية عن مقتل 25 إرهابياً وتدمير 9 انفاق، فضلا عن معسكر للتدريب".

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