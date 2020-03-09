مقتل 25 عنصرا لداعش وتدمير معسكر لهم بإنزال جوي في نينوى

2020/03/09 | 14:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أعلنت خلية الإعلام الأمني اليوم الاثنين مقتل 25 عنصرا من تنظيم داعش وتدمير معسكر لهم بإنزال جوي جنوب قضاء مخمور بمحافظة نينوى.وذكر بيان للخلية، أن "جهاز مكافحة الارهاب مستمر في تعقب فلول عصابات داعش الارهابي"، موضحا أن "الجهاز وبعد العمليات الناجحة في منطقة الخانوكة بتلال حمرين، نفذ وبالتنسيق مع طيران التحالف الدولي، عملية انزال جوي في منطقة جبال قرة جوغ جنوب قضاء مخمور".وأضاف أن "قوات الجهاز اشتبكت مع العصابات الارهابية من فجر الامس ولغاية فجر اليوم مع ضربات جوية متلاحقة"، مشيرا إلى ان "العملية قد أسفرت عن مقتل (٢٥) إرهابياً وتدمير (٩) انفاق، فضلا عن معسكر للتدريب".وأعلنت خلية الإعلام الامني اليوم الاثنين، عن تنفيذ قوات العمليات الخاصة انزالا جويا على "اهداف مهمة" من بقايا داعش ، في جبال مكحول ضمن قاطع عمليات صلاح الدين، مشيرة إلى العثور على نفق في جبال مكحول تتخذ منه المجموعة الارهابية ملاذا لها حيث تم قتل ثلاثة ارهابيين

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