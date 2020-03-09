نائب: عبد المهدي اهدر ثروات الوسط والجنوب لصالح كردستان

2020/03/09 | 14:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد حمل عضو لجنة الطاقة النيابية، النائب جمال المحمداوي، الاثنين، رئيس الوزراء المستقيل مسؤولية المجاملات السياسية وهدر ثروات محافظات الوسط والجنوب لصالح اقليم كردستان، مشيرا الى ان تصريحات وزير الطاقة الاميركي دان بروليت بخصوص تصدير النفط من الاقليم تثير تساؤلات كثيرة بهذا الشأن.وقال المحمداوي في بيان، ان " تصريحات وزير الطاقة الاميركي دان بروليت كشفت حقيقة كميات النفط التي يتم تصديرها من إقليم كردستان والذي اشار فيها الى تفوق الاقليم على ليبيا في تصدير النفط، واذا علمنا ان كميات التصدير بلغت حوالي 1.3 مليون برميل يوميا فان الاقليم يصدر اكثر من هذا الرقم ، فيما يتم التفاوض مع بغداد على 250 الف برميل نفط فقط ".واضاف: " نحمل رئيس الوزراء المستقيل التفريط وهدر ثروات محافظات الوسط والجنوب لصالح اقليم كردستان بطريقة توزيع الثروات بشكل غير عادل استنادا الى مجاملات سياسية واستمرار حكومته صرف مبلغ 452 مليار دينار شهريا للاقليم فيما لم تسدد ادارة النفط في الاقليم مبالغ تصدير 250 الف برميل من النفط في العام 2019 ولغاية الان".ودعا "اللجنة المالية في مجلس النواب بان تأخذ دورها للتصدي لهذا الموضوع لاسيما مع انخفاض اسعار النفط العالمية بعد ازمة فايروس كورونا".

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