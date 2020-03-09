نائب يهاجم وزير المالية.. خالف جميع القوانين ورئيس الوزراء يغطي عليه

2020/03/09 | 14:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد قال النائب عن تيار الحكمة الوطني، حسن فدعم، اليوم الاثنين، ان وزير المالية فؤاد حسين ارتكب اخطاء ومخالفات قانونية كبيرة جدا في قانون الموازنة وسلم اموال الى الاقليم دون تسلم صادرات نفط الاقليم الى خزينة الدولة.وذكر فدم في حديث لـ"كلكامش برس"، أن "قانون الموازنة وضع 250 الف برميل لتسليم اموالها الى الحكومة الاتحادية على الرغم من تصديره 600 الف برميل يوميا"، مؤكدا ان "الاقليم لم يسدد الى الحكومة الاتحادية ولا برميل واحد منذ سنوات".واوضح ان "الوزير خالف جميع القوانين ورئيس الوزراء يغطي على هذه المخالفات"، مبينا ان "مجلس النواب اتخذ عدة اجراءات من قبل اللجنة القانونية والنزاهة واحلنا الملف الى القضاء واحالة رئيس الوزراء ووزير المالية الى القضاء".وتابع فدعم، ان "وزير المالية لولا الضوء الاخضر الذي منحه اياه رئيس الوزراء ماكان يستطيع القيام بهذه الاجراءات"، موضحا ان "وزير المالية خالف جميع القوانين وسلم اموال الى الاقليم دون مراعاة ابناء الشعب العراقي والازمة التي يمر بها البلاد ".وأكد أن "مجلس النواب اتخذ كافة الاجراءات وحتى عن طريق الاعلام بالضغط ولكن وزارة المالية والحكومة لم تستجب عن الكتب الرسمية التي يقدمها المجلس، وتقدمنا بدعوى قضائية ودونت اقوالنا قبل اسبوعين على وزير المالية".واكمل النائب عن تيار الحكمة، أن "هناك اجراءات يجب ان تقوم بها الحكومة من تحقيق في المخالفات المطروحة ولكنه لم تجيب وزارة المالية على الكتب التي رفعها مجلس النواب عن قيمة الاموال التي منحها الى الاقليم".

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