" كورونا " يتجاوز عتبة الالف في المانيا

2020/03/09 | 14:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا عتبة الألف إصابة، وفق ما أظهرت بيانات رسمية لمعهد روبرت كوخ للوقاية من الأمراض.وارتفع عدد الإصابات في أكبر اقتصادات أوروبا إلى 1112 حالة مؤكدة، فيما أفادت منطقة شمال الراين وستفاليا عن 484 إصابة، هي الأعلى بين 16 مقاطعة في ألمانيا.وبعد هذا التفشي الكبير للفيروس في المدن الألمانية، تتجه الحكومة لتقييد الحياة اليومية في بعض المدن.وكانت الحكومة رفعت تقييم خطورة الفيروس على الصحة من ضعيف إلى معتدل.وأصبحت القارة العجوزة مهددة بشكل كبير، بعد أن ضرب الفيروس معظم دولها، وارتفعت عدد الوفيات.ومنذ ظهور الفيروس التاجي في مدينة ووهان الصينية، بلغ عدد الإصابات بالفيروس في العالم أكثر من 110 ألف حالة، كما ارتفعت عدد حالات الوفيات 3840 حالة.وتعتبر إيطاليا أكثر الدول الأوروبية تضرراً من تفشي الفيروس، فقد سجلت اكثر من 7 آلاف حالة إصابة، ونحو 366 حالة وفاة.

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