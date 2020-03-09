اختطاف صحفي في جريدة الصباح شبه الرسمية

2020/03/09 | 14:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..طالب المرصد العراقي للحريات الصحفية في نقابة الصحفيين العراقيين السلطات الرسمية العراقية بسرعة البحث والتحري لمعرفة مصير الصحفي والكاتب ومدير التحرير في جريدة الصباح شبه الرسمية توفيق التميمي.وقال المرصد في بيان،اليوم، أن التميمي أختطف اثناء توجهه الى عمله في الجريدة قادما من حي الشعب الذي يسكن فيه شمالي العاصمة بغداد صباح اليوم الإثنين.واشار […]

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