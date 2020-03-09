ذي قار تمنح إجازة 30 يوما احترازيا للموظفين العائدين من الخارج

2020/03/09 | 14:18 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه محافظ ذي قار وكالة أباذر العمر اليوم الاثنين جميع الدوائر الحكومية بمنح إجازة صحية لمدة شهر واحد للموظفين العائدين من دول سجلت إصابات بفايروس كورنا في إطار الإجراء الاحترازي.وقال بيان للعمر وتلقته وكالة صدى إن خلية الأزمة أكدت على جميع الدوائر المعنية الالتزام بالتوجيهات الصادرة لمنع انتشار المرض لحين التأكد من سلامة جميع العائدين

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