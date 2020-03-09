العيداني يعلن عن أول حالة وفاة بسبب فايروس كورونا في البصرة

2020/03/09 | 14:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- البصرة

أعلن محافظ البصرة اسعد العيداني، الاثنين (9 اذار 2020)، تسجيل أول حالة وفاة بسبب فايروس كورونا في البصرة، لرجل قدم من إيران مؤخراً.

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محافظ البصرة يعلن عدم التزام محافظته بقرار ’’إغلاق المولات’’ الصادر عن خلية الأزمة

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت دائرة صحة الكرخ، الإثنين (9 آذار 2020)، أن الفحوصات أثبتت سلامة المتبقين من المصابين الـ 7 بفايروس كورونا وسيغادران، اليوم مستشفى الفرات العام في بغداد.

وقالت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "ظهرت قبل قليل نت

بغداد اليوم- بغداد

نشرت صحيفة "القضاء" التابعة للسلطة القضائية، الاثنين (09 آذار 2020)، اعترافات الشاب المتهم بقتل جده، شيخ عشيرة ال حميد، الشيخ عبد الصاحب السعدون المشلب، وزوجته، طعناً بالسكاكين، مبينة أن دافع الجريمة هو ’’ا

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