الصحة الإيرانية: تسجيل 43 وفاة و 595 إصابة بـ ’’كورونا’’ خلال الـ 24 ساعة الماضية

2020/03/09 | 14:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أعلن مدير مركز الإعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، کیانوش جهانبور، الإثنين (9 آذار 2020) ان عدد الوفيات في البلاد بسبب فيروس كورونا ارتفع الى 237 والمصابين 7161 والمتعافين 2391 حالة.

وقال كيانوش جهانبور، في تصريح صحفي، انه "وفقا للنتائج المختبرية فقد تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 595 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع اجمالي عدد المصابين في البلاد الى 7161 لغاية الان".

وأضاف: "للأسف توفي خلال الساعات الـ 24 الماضية 43 من المصابين بفيروس كورونا المستجد ليرتفع اجمالي عدد المتوفين بسبب هذا الفيروس الى 237 شخصا".

واشار الى انه "لحسن الحظ ان اجمالي عدد المتعافين من كورونا قد بلغ 2391 شخصا".

بغداد اليوم-متابعة

أعلنت وسائل اعلام عربية، الاحد (09 آذار 2020)، نجاة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك من محاولة اغتيال بعد تفجير سيارة مفخخة أثناء مرور سيارته.

وذكرت وسائل الاعلام، أن "انفجارا استهدف موكب عبد الله حمدوك المكون م

بغداد اليوم – متابعة

تنفق امرأة أميركية أكثر من 300 دولار شهرياً، على الحفاضات للحفاظ على نمط حياتها كطفلة رضيعة.

وتبدأ صانعة المحتوى بايجي مايلر (25 عاماً) يومها بالاستيقاظ في مهدها، وبعد تغيير حفاضتها في الصباح الباكر، تمضي وقتها باللع

بغداد اليوم- متابعة

أعلنت فرنسا عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الجمعية الوطنية (البرلمان) إلى 6 حالات، بعد تسجيل إصابة نائب رابع وموظف ثان يعمل في قصر بوربون مقر الجمعية.

وقالت الجمعية، أمس الأحد، في بيان لها إنه تم عزل المصابين ووضعهم

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