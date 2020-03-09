مجلس النواب العراقي يستأنف جلساته السبت المقبل

2020/03/09 | 14:21 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستأنف مجلس النواب العراقي جلساته، التي كانت مقررة هذه الايام و"حالت توصيات خلية الأزمة بشأن فيروس كورونا" دون ذلك، يوم السبت المقبل....

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