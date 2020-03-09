محافظ المثنى يقرر تعطيلا كاملا للدوام في قضاء الخضر+وثيقة

2020/03/09 | 14:21 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر محافظ المثنى جنوبي العراق أحمد منفي غلق جميع دوائر الدولة في قضاء الخضر باستثناء الدوائر الأمنية والصحية للحد من انتشار فايروس كورونا في المحافظة...

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