الصحة الإيرانية تسجل 43 حالة وفاة و595 إصابة جديدة بكورونا

2020/03/09 | 14:43 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الوفيات إثر الإصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد إلى 237 حالة والإصابات إلى 7161 مصاب.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، في مؤتمر صحفي، "ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 7161 والوفيات إلى 237 وعدد المتعافين وصل إلى 2394".

وأوضح جهانبور أنه تم "تسجيل 43 حالة وفاة و595 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية".

وأشار إلى أنه "رغم أن الفيروس يشهد حالة انتشار تصاعدية في البلاد إلا أننا ما زلنا نسعى إلى ضبط انتشاره في المدن الإيرانية، حيث شاهدنا تراجعا ملحوظ في عدد الإصابات خلال اليومين الماضيين".

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