2020/03/09 | 14:44 - المصدر: الغد برس

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البصرة تعطل الدوام الرسمي لمؤسسات الدولة كافة لغاية 22 آذار بسبب

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البصرة تعطل الدوام الرسمي لمؤسسات الدولة كافة لغاية 22 آذار بسبب كورونا

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