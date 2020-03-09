تسجيل اول حالة وفاة لمصاب بفيروس كورونا في البصرة

2020/03/09 | 14:44 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن محافظ البصرة، اسعد العيداني، اليوم الاثنين، عن تسجيل اول حالة وفاة لمصاب بفيروس كورونا في المحافظة.

وقال العيداني، في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه "تم تسجيل اول حالة وفاة في المحافظة لرجل يبلغ من العمر 70 عاما بعد ادخاله الى المستشفى بساعة واحدة".

واضاف ان "الرجل كان قد عاد من ايران مؤخرا"، مؤكدا انه "سوف يتم حجز جميع الملامسين للمتوفي بالفيروس داخل مستشفى الصدر في المحافظة".

يذكر ان المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، اعلن مساء امس الاحد، عن تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا في محافظتي بابل وميسان.

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