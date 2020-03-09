البصرة تعلن اول حالة وفاة بفيروس كورونا وتعطل الدوام الرسمي

2020/03/09 | 14:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/البصرة أعلنت محافظة البصرة اليوم، عن تعطيل الدوام الرسمي في كافة المؤسسات الحكومية، كافة بعد أن تم تسجيل حالة وفاة بكورونا في المحافظة.وقالت المحافظة، في بيان، تلقته "كلكامش برس"، أن "المحافظة سجلت وفاة شخص مصاب بكورونا، وسيتم حجر عائلته بدءا من اليوم لمعرفة الأشخاص الملامسين له خلال المدة الماضية، والتعطيل يشمل كافة المؤسسات بأستثناء الدوائر الصحية والأمنية، حتى يوم 22 أذار من الشهر الجاري".الى ذلك أكد مصدر طبي، لـ"كلكامش برس"، أنه "من المحتمل أن تكون العائلة مصابة، ومع وفاة هذه الحالة، تبقى حالات الاصابة بالبصرة صفر، وهناك شكوك حول عائلة المتوفي وسيتم المباشرة بحجر العائلة لمتابعة وضعها الصحي خلال الأيام المقبلة".

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