مباراة باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند دون جمهور بسبب

2020/03/09 | 14:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أعلنت شرطة باريس، اليوم الاثنين، أن مباراة فريقي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، ونظيره الألماني بروسيا دورتموند، ضمن منافسات دوري الأبطال الأوروبي، المقررة الأربعاء المقبل، ستقام دون جمهور وذلك خشية انتشار فيروس كورونا المستجد.وقالت الشرطة في بيان لها نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" إنه "اتساقا مع الإجراءات المعلنة من قبل مجلس الدفاع مساء أمس، قررت الشرطة إقامة مباراة باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند دون جمهور".واعلنت وزارة الصحة الفرنسية اليوم الأحد تسجيل 177 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 1126 حالة إصابة والوفيات إلى 19.ونشرت وكالة الصحة العامة على موقعها الإلكتروني أرقاما رسمية بينت فيها ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بـ 177 حالة إضافية ليصل إلى 1126.وأوضحت الوكالة أن عدد الوفيات ارتفع بـ 3 حالات إضافية ليبلغ مجمل عدد الوفيات 19 منذ انتشار الفيروس في فرنسا.

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