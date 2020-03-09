إختطاف الصحفي “توفيق التميمي” من قبل مسلحين مجهولين في بغداد

2020/03/09 | 14:45 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استمراراً لمسلسل الخطف، والاعتداء الذي يطال الصحفيين، تعرض صحفي بشرقي بغداد للخطف، أثناء توجهه إلى عمله.وأكد مصدر مطلع، لشبكة رووداو الإعلامية، خطف الصحفي توفيق تميمي، مسؤول صحف المحافظات، في جريدة الصباح.وقال المصدر: أن تميمي قد تم … Readmore

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