تأجيل التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة للمونديال وكأس آسيا بسبب كورونا

2020/03/09 | 14:48 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم رسمياً، تأجيل كافة مباريات التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023، التي كانت مقررة خلال مارس (آذار) ويونيو (حزيران) المقبلين، وذلك حتى إشعار آخر.خاطب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الإثنين، الاتحادات الوطنية الأعضاء كافة بشأن القرار الذي تم اتخاذه بسبب الأوضاع الصحية

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