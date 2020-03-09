السلطات القطرية تمنع دخول مواطني 14 دولة بسبب فيروس كورونا

2020/03/09 | 14:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علـَّقت السلطات القطرية، دخول القادمين إلى أراضيها من أربع عشرة دولة، كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا.

ونشرت وكالة الأنباء القطرية تغريدة قالت فيها إن مكتب الاتصال الحكومي علق دخول مواطني كل من بنغلاديش والصين ومصر والهند وإيران والعراق ولبنان والنيبال وباكستان والفلبين وكوريا الجنوبية وسريلانكا وسوريا وتايلاند.وأوضح المكتب أن القرار تم اتخاذه كإجراء احترازي مؤقت، نظرا لتفشي فيروس كورونا في عدد من الدول حول العالم، مبينا ان القرار سيتم تطبيقه بدءا من اليوم الاثنين.

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