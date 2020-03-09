حقوق الإنسان تكشف خروقات في تطبيق الإجراءات المتخذة ضد كورونا من قِبَل خلية الأزمة

2020/03/09 | 14:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مفوضية حقوق الانسان توثيق خروقات وعدم تطبيق للإجراءات المتخذة من قبل خلية الازمة لمتابعة انتشار كورونا.

وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي في تصريح، إن هناك خللا في تطبيق اجراءات العزل الصحي واماكن ايواء المشتبه بإصابتهم بالفيروس وعدم توفير كافة المتطلبات اللازمة للفرق الصحية القائمة على هذه المواقع، مبينا أن اختيار فنادق ومخيمات لا تتوافق مع المعايير الانسانية والصحية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية، ودفعت الأشخاص الى مغادرتها دون علم السلطات الصحية بعد ان تم معاملتهم بشكل غير انساني.

وأضاف الغراوي أن الامم المتحدة خصصت خمسة عشر مليون دولار للدول التي تعاني من خلل في منظومتها الصحية وعلى العراق استثمار ذلك في تهيئة اماكن الايواء والعزل الصحي، مشيرا الى أن إجراءات المنافذ الحدودية لم تكن مجدية وحاسمة في التعامل مع الوافدين رغم خطورة الحالة ونتائجها على المجتمع.

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