الاقتصاد.. ليس مثالياً لكن أفضل.. هنري أولسن

2020/03/09 | 14:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: هنري أولسن هناك تكهنات كثيرة تشير إلى ضرر محتمل من تفشي فيروس كورونا بالاقتصاد الأميركي.وهذا محتمل، لكن لا بد أن يكون الضرر كبيراً للغاية، حتى ينال ولو قليلاً من سوق عمل قوي.فتقرير الوظائف لشهر فبراير مذهل ببساطة.وعادة يحدث بطء في نمو الوظائف في نهاية كل توسع اقتصادي، لكن هذا لم يحدث […]

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