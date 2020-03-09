فيفا يؤجل تصفيات كأس العالم 2022 في آسيا المقررة في آذار وأيار بسبب كورونا

2020/03/09 | 14:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الاثنين، تأجيل تصفيات كأس العالم 2022 في آسيا...





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