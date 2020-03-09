استخبارات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة تحذران من العبث بالأمن الاقتصادي والاحتكار ورفع الأسعار

2020/03/09 | 14:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

حذرت مديرية استخبارات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، الاثنين (09 اذار 2020)، من العبث بالأمن الاق...





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