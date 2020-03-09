العراق يسجل سابع حالة وفاة بفيروس كورونا

2020/03/09 | 14:52 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة سجلت أول حالة وفاة لرجل مسن كان قد زار إيران

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