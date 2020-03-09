​ تعرف عليها .. شائعات جديدة لمواجهة فيروس كورونا

2020/03/09 | 14:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة انتشرت في الآونة الأخيرة ومع تفشي فيروس كورونا حول العالم، شائعات عدة بعضها غير ضار نسبيا والبعض الآخر يشكل خطرا على الصحة.وهذه هي أبرز الشائعات الطبية لمواجهة فيروس كورونا التي يجب تجاهلها بحسب الباحثين:- الثوم، انتشرت دعوات كثيرة على مواقع التواصل توصي بتناول الثوم لمنع الإصابة بفيروس كورونا، وقد أفادت منظمة الصحة العالمية بانه على الرغم من أن الثوم طعام صحي وقد يساعد في مواجهة الميكروبات، لا يوجد دليل على أن تناول الثوم قد يحمي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.وفي الكثير من الحالات - طالما أن العلاجات البديلة لا تمنعك من اتباع نصيحة طبية مبنية على أدلة مثبتة - فهذه العلاجات قد لا تضر في حد ذاتها.كما انه من المعروف أن تناول الفاكهة والخضروات وشرب المياه، جميعها أمور تساعدنا في البقاء بصحة جيدة، لكن لا يوجد أي دليل على فائدة أي نوع من هذه الأطعمة في مكافحة فيروس كورونا.الحل "المعجزة"يزعم نجم موقع يوتيوب جوردان ساثر، والذي يتابعه الآلاف عبر منصات مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، أن ثاني أكسيد الكلور وهو عامل تبييض يستخدم في مواد التنظيف وتبييض الأقمشة والبقع، يساعد على "التخلص" من فيروس كورونا.بينما حذرت إدارة الغذاء والدواء الأميركية العام الماضي، من مخاطر شرب ثاني أكسيد الكلور على الصحة، كما أصدرت السلطات الصحية في بلدان أخرى تنبيهات حول هذا الموضوع، وحذرت من أن شرب منتجات ثاني أكسيد الكلور يمكن أن تسبب الغثيان والقيء والإسهال وأعراض الجفاف الشديد.معقم اليدين المصنوع منزليافي إيطاليا، التي تعد حاليا أحد النقاط الساخنة للفيروس، أدت المخاوف من تفشي المرض إلى اختفاء معقمات اليدين من المتاجر، وبعد انتشار تقارير عن النقص في كميات معقم اليدين من المتاجر، انتشرت وصفات لصنع المعقم في المنزل على وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن الوصفات بدت أكثر ملاءمة لتنظيف الأسطح لا اليدين، إذ بحسب العلماء، استخدامها ليس مناسبا للجلد.وتحتوي معقمات اليدين على مكونات تجعلها مناسبة للبشرة، بالإضافة إلى نسبة 60 إلى 70 في المئة من الكحول، وتقول الأستاذة الجامعية سالي بلومفيلد، من كلية لندن للصحة والطب الجلدي، إنها لا تعتقد أنه بإمكان أحد صنع منتج فعال لتعقيم اليدين في المنزل؛ إذ حتى مشروب الفودكا الكحولي الذي قرر البعض استخدامه، يحتوي فقط على 40٪ من الكحول."فضة صالحة للشرب"يشجع البعض على استخدام ما يعرف بـ"الفضة الغروية"، وهي جزيئات صغيرة من الفضة في سائل، لمواجهة فيروس كورونا، لكن هناك توصيات واضحة من السلطات الصحية الأميركية بعدم وجود دليل على أن هذا الطريقة فعالة مع أي حالة صحية.شرب المياه كل 15 دقيقةنقلت إحدى المنشورات على فيسبوك نصيحة من "طبيب ياباني" يوصي بشرب المياه كل 15 دقيقة لطرد أي فيروس قد يدخل الفم، وتمت مشاركة النسخة العربية من هذا المنشور أكثر من 250 ألف مرة.فيما أكدت الأستاذة الجامعية بلومفيلد أنه لا يوجد أي دليل على الإطلاق على أن شرب المياه يطرد الفيروسات من الجسم.الحرارة وتجنب الآيس كريمهناك الكثير من النصائح التي تشير إلى أن الحرارة المرتفعة تقتل الفيروس - ولهذا يوجد توصيات بشرب الماء الساخن والاستحمام بمياه ساخنة أو باستخدام مجفف الشعر، وتدعي إحدى المنشورات التي تداولها العشرات من مستخدمي وسائل التواصل الإجتماعي في بلدان مختلفة - ونسبت زورا إلى منظمة يونيسيف، أن شرب الماء الساخن والتعرض لأشعة الشمس سيقتل الفيروس - ويقول المنشور إنه يجب تجنب أكل الآيس كريم.وقالت شارلوت غورنيتزكا، التي تعمل على الأخبار الزائفة حول كورونا بالمنظمة: "رسالة خاطئة حديثة منتشرة عبر الإنترنت...يزعم ناشروها أنها صادرة عن يونيسيف وتنصح بتجنب الآيس كريم والأطعمة الباردة الأخرى بزعم أنها تساعد في انتشار المرض.وهذا بالطبع، غير صحيح بتاتا".وأشارت إلى ان "فيروس الإنفلونزا لا يعيش كثيرا خارج الجسم خلال فصل الصيف - ولكننا لا نعرف بعد كيف تؤثر الحرارة على فيروس كورونا المستجد".

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