العراق يسجل حالة وفاة جديدة بكورونا

2020/03/09 | 14:54 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت مديرية الصحة العامة في محافظة البصرة اقصى جنوبي العراق يوم الاثنين تسجيلها حالة وفاة لمصاب بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الوفيات في البلاد الى سبعة.

وقالت المديرية في بيان اليوم انه "يؤسفنا تأكيد خبر وفاة أول مصاب بالكورونا في البصرة".

واوضح البيان ان المتوفي دخل ليلة امس الاحد إلى مستشفى البصرة التعليمي (الجمهوري سابقا) وتوفي بعد اقل من ساعة وقبل قليل ظهرت نتيجة التحليل موجبة.

واضاف البيان "علمًا انه قادم من ايران قبل 3 ايّام بعد إجراءه عملية في القلب وعمره 74 عاماً"، مؤكدا على ضرورة عدم ارتياد الأماكن المزدحمة وضرورة الامتناع عن التدخين.

وبهذه الاثناء اعلنت الحكومة المحلية في البصرة تعطيل الدوام الرسمي لدوائرها باستثناء الأمنية والخدمية لغاية يوم 22 اذار الجاري بسبب تسجيل حالة وفاة المصاب بكورونا.

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