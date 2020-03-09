البصرة تعطل الدوام الرسمي في دوائرها بسبب كورونا

2020/03/09 | 14:55 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت محافظة البصرة، الاثنين، عن تعطيل الدوام الرسمي في دوائرها.وقال المحافظ اسعد العيداني في بيان تلتقه وكالة صدى انه “تقرر تعطيل الدوام الرسمي في جميع دوائر المحافظة الرسمية”، مبينا انه “يستثنى من ذلك دوائر الصحة والامن”. واضاف ان “العطلة تستمر لغاية الـ22 من اذار الحالي”، مشيرا الى ان “ذلك جاء بعد تسجيل حالة وفاة

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