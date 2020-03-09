وزارة الزراعة تخطط للاكتفاء الذاتي من محصول الفراولة

2020/03/09 | 14:55 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الزراعة نجاح تطوير تقنية زراعة الفراولة على رفوف وبدون تربة.وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة حميد النايف لوكالة الأنباء العراقية(واع) واطلعت عليه وكالة صدى، إن دائرة البستنة أحد تشكيلات الوزارة ،نجحت في تطوير وزراعة محصول الفراولة بتقنية الزراعة على الرفوف من دون تربة ، مؤكداً أن هذه التقنية ،جاءت ضمن نشاط البرنامج الوطني

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