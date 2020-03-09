فارس الشهابي… مستشار للحكومة السورية ومنتقدٌ لها في آن واحد!

2020/03/09 | 14:55 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (فارس الشهابي) أحد أبرز رجال الأعمال في سوريا، مقرب من الفئة الحاكمة، واستفاد من إجراءات الانفتاح الاقتصادي، التي اتخذتها الحكومة في تسعينيات القرن الماضي ليبدأ نشاطه الاقتصادي، وتوسع مع تولي

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