الصابون لمحاربة كورونا في مدارس سوريا.. لكن بشرط وجود ماء

2020/03/09 | 15:01 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التربية في الحكومة السورية، أنها ستزود المدارس بكميات كبيرة من “الصابون”، للوقاية من فيروس كورونا، كما وعدت بحل للمدارس التي لا يوجد فيها “ماء”.وذكرت مديرة الصحة المدرسية

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