دورية أميركية تجبر رتلاً روسياً على تغيير طريقه بريف القامشلي

2020/03/09 | 15:01 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعترضت دورية أميركية صباح اليوم الاثنين، رتلاً روسياً في بلدة تل تمر، كان متجهاً إلى مطار القامشلي واجبرته على تغيير طريقه نحو بلدة أبو رأسين.وقالت مصادر محلية لموقع (الحل

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