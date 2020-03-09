سوريا تلغي جرائم الشرف من العقوبات

2020/03/09 | 15:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / قالت مصادر برلمانية إن رئيس النظام السوري بشار الأسد أحال إلى مجلس الشعب (البرلمان) مشروع قانون لإلغاء المادة التي تختص بجرائم الشرف من قانون العقوبات السوري والتي تحمل الرقم 548.وبحسب مشروع القانون فإنه لن يكون في قانون العقوبات السوري أية مادة تخفف من عقوبة مرتكبي الجرائم التي تُعرف بـ “جرائم الشرف” بحيث […]

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