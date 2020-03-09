شاهد بالفيديو: هل أصيب المحلل السياسي ابراهيم الصميدعي بـ”كورونا”؟

2020/03/09 | 15:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد استغل المحلل السياسي الشهير ابراهيم الصميدعي، موقفًا تعرض له خلال تجوله في الاسواق، للتأكيد على ضرورة الاتزام بلبس الكمامة في حال اصيب احد باعراض سعال او عطاس، وذلك نتيجة للموقف الذي تعرض له حينما كان يسعل وسط هرب الاشخاص من حوله.وظهر الصميدعي في مقطع مصور رصدته “يس عراق”، وهو يروي حادثة […]

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