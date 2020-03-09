2020/03/09 | 15:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد لم يتبق سوى 6 أيام على انتهاء المهلة الدستورية المحددة بـ15 يومًا لرئيس الجمهورية لتكليف رئيس وزراء جديد عقب انسحاب محمد علاوي عن تكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة في 1 اذار الجاري.ووسط تناقص الايام، لم تتضمن التسريبات اسماء جديدة، سوى اسمين او ثلاثة، حيث تداولت وسائل اعلام وتقارير صحفية، 9 اسماء قالوا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (6 أيام على المهلة الدستورية.. آلية جديدة في اختيار رئيس الوزراء والكاظمي الأوفر حظًا) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (6 أيام على المهلة الدستورية.. آلية جديدة في اختيار رئيس الوزراء والكاظمي الأوفر حظًا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).