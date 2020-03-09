العقوبات البديلة

2020/03/09 | 15:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاضي عبدالستار بيرقدار الاتجاهات الحديثة في السياسة العقابية أصبحت تتماشى مع التغيّرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية السائدة في العالم, حيث عمدت كثير من الدول لإلغاء وتطوير بعض العقوبات السالبة للحرية وخصوصا ما يتعلق بالمسجونين لمدد قصيرة واستبدال عقوبة السجن او الحبس الى عقوبات اخرى مثل وقف التنفيذ او العقوبات المالية او العمل للمنفعة العامة وغيرها من […]

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