دخلنا النفق الأسود.. سامان نوح

2020/03/09 | 15:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخلنا النفق الأسود..وسندخل ازمة دفع الرواتب وبكل اقتدار! – خام برنت يسجل 33 دولارا للبرميل – خام تكساس يسجل 29 دولارا للبرميل – يعني سلة خامات اوبك (الخليج) ستكون في المتوسط بين 28 و30 دولارا.– يعني خام اقليم كردستان ربما سيباع باقل من 24 دولارا وسيذهب نحو نصفه لشركات عقود الشراكة بالانتاج والى […]

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