مكافحة الارهاب ينفذ عملية انزال جوي في جبال قرة جوغ

2020/03/09 | 15:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اعلنت خلية الاعلام الأمني عن استمرار جهاز مكافحة الارهاب في تعقب فلول عصابات داعش الارهابي في مختلف المناطق التي يتواجدون فيها .وقال بيان عن الخلية أن قوة من جهاز مكافحة الارهاب “نفذت وبالتنسيق مع طيران التحالف الدولي، عملية انزال جوي في منطقة جبال قرة جوغ جنوب قضاء مخمور”.واشار الى أن القوة “اشتبكت […]

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