اختطاف وقتل تحت التعذيب: تقرير حقوقي يوثق انتهاكات الفصائل في رأس العين وتل أبيض

2020/03/09 | 15:20 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير حقوقي عن استمرار فصائل “الجيش الوطني”، الموالي لتركيا، باختطاف الأهالي بمناطق رأس العين(سري كانيه) وتل أبيض(كري سبي) للحصول على فدية.ووثق التقرير ستأ وثلاثين حالة اعتقال خلال شهر

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