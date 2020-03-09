مطالبات بتحويل قصور صدام حسين أماكن للحجر الصحي للمصابين بكورونا

2020/03/09 | 15:25 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ طالب ناشطون في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد يوم الاثنين بتحويل قصور رئيس النظام السابق صدام حسين إلى أماكن للحجر الصحي للمصابين بفيروس كورونا المستجد.

وقال الناشطون لـ"شفق نيوز"، إن "قصور رئيس النظام السابق بحاجة إلى ترميم خفيف ليتم تحويلها إلى أماكن للحجر الصحي للمصابين بفيروس كورونا بعد ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس في مدن البلاد".

وأضافوا أن "العمل بالمقترح سيوفر المبالغ المالية التي تقدمها الدول للعراق لمكافحة الفيروس"، مطالبين بـ"توفير دعم امني ولوجستي لتلك القصور بعد تحويلها حسين إلى أماكن للحجر الصحي".

يأتي هذا في وقت ارتفعت في عدد الوفيات بالفيروس الى 7 من بين ما لا يقل عن 60 حالة اصابة مسجلة في مختلف ارجاء العراق، وقد اعلنت بعض المحافظات مؤخرا تعافي عدد من اولئك المصابين.

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