2020/03/09 | 15:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايران.. عدد وفيات كورونا بلغ 237 والمصابين 7161 والمتعافين 2391 هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/09 | 15:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران.. عدد وفيات كورونا بلغ 237 والمصابين 7161 والمتعافين 2391) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايران.. عدد وفيات كورونا بلغ 237 والمصابين 7161 والمتعافين 2391) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).