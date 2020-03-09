البصرة تعطل الدوام في جميع مؤسسات الدولة عدا الصحية والامنية

2020/03/09 | 15:26 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [البصرة-اين]اعلنت محافظة البصرة، الاثنين، عن تعطيل الدوام الرسمي في دوائرها.

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