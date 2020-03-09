البحرين تعلن عن إصابات جديدة بفيروس “كورونا”.. والمجموع يرتفع الى 95

2020/03/09 | 15:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أظهرت اخر احصائية لوزارة الصحة البحرينية بخصوص المصابين بفيروس كورونا المستجد، الى رصد 24 حالة إصابة جديدة، مما يرفع عدد المصابين الكلي الى 95 حالة.وقالت الوزارة، ان الحالات التي أضيفت للحالات القائمة قبل قليل جميعها كانت بمركز الحجر الاحترازي للقادمين من الدول المنتشر بها الفيروس وتم رصدها من خلال الفحوصات الدورية لهم، فيما عدا […]

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