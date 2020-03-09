تراجع ثقة المستثمرين بمنطقة اليورو لأقل مستوى في 7 أعوام

2020/03/09 | 15:28 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

تراجعت ثقة المستثمرين في منطقة اليورو في مارس آذار لأقل مستوى منذ أبريل نيسان 2013 في حين يثير انتشار فيروس كورونا احتمال استمرار الضعف الاقتصادي لفترة طويلة.

ونزل مؤشر سنتيكس لمنطقة اليورو إلى 17.1- من 5.2 في فبراير شباط.



وكان متوسط توقعات رويترز لانخفاض إلى 11.1- وشمل مسح سنتيكس 1155 مستثمرا في الفترة من الخامس إلى السابع من مارس آذار.

وقال مانفريد هوبنر رئيس سنتيكس "المستثمرون يتأهبون لفترة ضعف اقتصادي طويلة".

وتعهدت ألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا أمس الأحد بمساعدة الشركات التي تضررت جراء انهيار الطلب بسبب فيروس كورونا.

وأضاف "يريد المستثمرون أن يروا مؤشرا قويا من خلال سياسة نقدية".

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