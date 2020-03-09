البورصة تخلو من الشركات الرابحة بالتزامن مع تفشي كورونا

2020/03/09 | 15:28 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

خلا مؤشر البورصة من الشركات الرابحة، في جلسة الاثنين، بالتزامن مع تفشي وباء كورونا العالمي.

إنخفض المؤشر بنسبة 1.41%، وبلغ عدد الشركات الخاسرة 22 شركة.

جرى خلال الجلسة تداول 1,04 مليار سهم بقيمة 932,4 مليون دينار.

وكانت شركة الامين للتأمين أكبر الخاسرين بـ8.57% تلتها أسهم السجاد والمفروشات بـ6.30%.

وغابت المؤشرات الخضراء عن تداولات اليوم.

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