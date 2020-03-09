كاريكاتير امجد عطوان

2020/03/09 | 15:29 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- pic.twitter.com/HStff3WXgb — Mustafa Saadoon (@SaadoonMustafa) March 9, 2020

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