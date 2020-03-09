سائرون تنتقد تراجع الواقع الخدمي في بغداد

2020/03/09 | 15:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد القيادي في تحالف سائرون النائب علاء الربيعي اليوم الاثنين, التراجع الخدمي في العاصمة بغداد "

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