الداخلية تحذر من العبث بالأمن الاقتصادي

2020/03/09 | 15:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب بغداد ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة إلى ضرورة حماية المنتوج المحلي

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