بالأرقام .. المالية البرلمانية تفصح عن انهيار بالاقتصاد العراقي

2020/03/09 | 15:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، عن انهيار في الاقتصاد العراقي، بسبب الهبوط الحاد في اسعار النفط، فيما أكدت ان رواتب الموظفين ليس في خطر.

وقال عضو اللجنة أحمد حمة رشيد، لشفق نيوز، "اننا نستبعد ان تكون رواتب الموظفين في خطر، اي ان يتم تقلصيها او عمل ادخار اجباري لها، رغم الانخفاض الكبير في اسعار النفط"، مبينا ان "انهيار اسعار النفط، يؤدي الى انهيار في الاقتصاد العراقي، وكل دولار ينخفض من سعر البرميل الواحد، يخسر العراق ما يقارب مليار دولار، وهو حالياً انخفض ما يقارب 20 دولار عن السعر الموجود في موازنة العراق، والعراق حالياً خسر 20 مليار دولار".

وبين ان "المهم في الأمر ليس رواتب الموظفين واجبة الدفع، فهناك ديون واجبة الدفع وجولات تراخيص، فالعراق بحاجة الى 80 مليار دولار، لكي يسدد ما هو واجب الدفع، فلا نعرف من اين سيحصل العراق على هكذا اموال"؟

وبدأت منظمة أوبك التي تضم بدانا بينها العراق حرب أسعار النفط مع روسيا والتي قد تدفع الخام إلى 20 دولارًا ، وفقًا لشركة جولدمان ساكس جروب.

وكتب محللون اقتصاديون في تقرير اعدته وكالة "بلومبيرغ" أن خام برنت قد ينخفض ​​إلى 20 دولار للبرميل ، واختبار المستويات التي يمكن أن يعمل بها بعض المنتجين.



وقال البنك إن هذه الخطوة غيرت تماما توقعات أسواق النفط والغاز ، حيث خفضت توقعاته للربعين الثاني والثالث إلى 30 دولار للبرميل.

وقال المحللون "نعتقد أن حرب أسعار نفط أوبك وروسيا بدأت بشكل لا لبس فيه في نهاية هذا الأسبوع." "إن التنبؤ بسوق النفط أشد وطأة مما كان عليه في نوفمبر 2014 ، عندما بدأت حرب الأسعار هذه أخيرًا ، حيث وصلت إلى ذروتها مع الانهيار الكبير في الطلب على النفط بسبب فيروس كورونا".

فشلت أوبك وحلفاؤها في التوصل إلى اتفاق لإطالة أمد تخفيضات الإنتاج في الأسبوع الماضي ، فأطلقوا النار على حرب الأسعار التي أثارت بالفعل الأسعار.



خلال عطلة نهاية الأسبوع ، خفضت المملكة العربية السعودية أسعار البيع الرسمية ، بينما تخطط المملكة أيضًا لرفع الإنتاج إلى ما يزيد عن 10 ملايين برميل يوميًا.

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