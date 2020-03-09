بعد توجيه محافظ نينوى بغلقها.. الموصل تعلن إبقاء منافذها الرئيسية مفتوحة

2020/03/09 | 15:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت قائممقامية قضاء الموصل بمحافظة نينوى يوم الاثنين إبقاء منافذ القضاء الرئيسية مفتوحة، وذلك بعد يوم واحد من إصدار خلية الأزمة في المحافظة جملة قرارات للوقاية من فيروس كورونا، ابرزها غلق جميع منافذ الدخول الى مدينة الموصل.

وقال قائممقام قضاء الموصل زهير الاعرجي لـ"شفق نيوز"، إن "إلحاقا بالأوامر السابقة، تنسب إبقاء منافذ الموصل الرئيسية بالعمل وعدم غلقها أمام المواطنين".

اصدرت خلية الأزمة في محافظة نينوى، الاحد، تعليمات جديدة للوقاية من فيروس كورونا، ابرزها غلق جميع المنافذ المؤدية من والى المحافظة.

وذكر بيان لمحافظة نينوى، أن "خلية الأزمة في المحافظة عقدت الاجتماع الثالث برئاسة النائب الأول لمحافظ نينوى بصدد التطورات الأخيرة لانتشار مرض كورونا وزيادة أعداد المصابين في بعض المحافظات، وتم الاتفاق على تحديد ٢٤ ساعة لغلق جميع منافذ الدخول الى مدينة الموصل، وعلى كافة المواطنين الذين هم خارج المحافظة العودة الى المدينة خلال الفترة أعلاه ويستثنى من ذلك عجلات نقل المواد الغذائية والوقود والبضائع بعد اجراء الفحوصات اللازمة".

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