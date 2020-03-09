ايران تعلن عن ظهور

2020/03/09 | 15:41 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

افادت لجنة الامن القومي في البرلمان الإيراني، اليوم، بأن فيروسا مجهولا قاتلا يختلف عن فيروس كورونا المستجد، قد ظهر في إحدى المحافظات الإيرانية وتسبب في وفاة امرأة.

وقال عضو لجنة الأمن القومي والسياسية الخارجية في البرلمان الإيراني شهروز برزكر، في تصريحات اوردتها وكالة "إيسنا" الإ...

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